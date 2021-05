Ceuta : Des associations et des individus au chevet des migrants marocains

Alors que des politiques ont profité de l’occasion pour titiller l’exécutif espagnol ou encore tirer à boulets rouges sur le Maroc, l’exode de milliers de Marocains arrivés à Ceuta, la semaine dernière à la nage, a déclenché un élan de solidarité dans la ville. Des associatifs et des individus ont ainsi été mobilisés pour leur venir en aide, en collectant des vêtements ou en préparant des repas destinés aux jeunes et aux mineurs.

L'association caritative Al Amal, fondée en 2015 et côtoie les migrants de passage à Ceuta à la recherche d'un avenir meilleur, est l’une des ONG mobilisées. «Nous ne sommes pas les seuls puisqu’il existe un groupe d'associations qui apportent une assistance à ces jeunes», nous confie sa présidente Naima Ali Mohamed. L’Espagnole d’origine marocaine précise que l’attention est portée sur «les jeunes qui se cachent dans les forêts», tandis que les autres ONG s’occupent des migrants qui se trouvent dans la rue.

Des repars et des vêtements pour migrants restés à Ceuta

«La plupart des personnes qui se trouvent actuellement dans la rue sont des jeunes hommes, après que tous les mineurs ont été transférés dans des refuges. Mais il y a des mineurs qui se cachent encore dans un certain nombre d'endroits ici dans la ville, que ce soit sur les plages, dans les parcs ou les forêts», témoigne-t-elle. Naima Ali Mohamed ajoute, concernant l’aide fournie par l'association, que les bénévoles préparent de la nourriture qu’ils distribuent une fois par jour. «En plus de cela, nous fournissons également à ces jeunes des couvertures, des vêtements, des masques et de l'eau», ajoute-t-elle.

«Jeudi, nous sommes sortis pour distribuer 300 repas, mais nous n'avons pas été en mesure de répondre aux besoins de tout le monde, car le nombre était important. Nous essayons donc de collecter plus d’aide pour toucher tout le monde.» Naima Ali Mohamed

Aux côtés de l’ONG Al Amal, l’association Vecinos del Centro est également mobilisée pour collecter des vêtements et des denrées alimentaires destinées aux migrants. «En moins d'une semaine, elle a réussi à rassembler tellement de vêtements et de produits alimentaires pour les migrants, au point qu’elle n’a plus de place dans ses locaux», selon la presse locale à Ceuta.

Des bénévoles de l'association Al Amal à Ceuta préparent des repas à distribuer aux migrants marocains. / DR

Des individus également mobilisés pour aider les migrants marocains

Pour la présidente de l’association Al Amal, qui côtoie les migrants à Ceuta et dans le nord du Maroc depuis 7 ans, précise que la mobilisation de ces derniers jours «ne se limite pas qu'aux associations».

«Les habitants de la ville essaient à leur tour de donner un coup de main. Il y a ceux qui ouvrent les portes de leur maison pour permettre à ces jeunes de se laver ou qui leur offrent des repas, car la plupart de ces migrants vivent dans des conditions difficiles.» Naima Ali Mohamed

C’est le cas notamment de la Maroco-espagnole Sabah Hamed Mohamed. Connue pour ses actions humanitaires, cette femme d'affaires a ouvert sa maison aux mineurs et jeunes marocains ayant franchi la frontière de Ceuta la semaine dernière. A la presse locale, Sabah Hamed Mohamed a confié qu’elle leur propose des vêtements, des repas et des douches. Depuis le début de cette crise, elle a également participé à la distribution de repas, qu’elle a préparé avec l’aide de nombreux amis.

Des jeunes devant la maison de Sabah Hamed Mohamed à Ceuta. / El Faro de Ceuta

«J'ai commencé avec des choses que j'avais chez moi, comme de la nourriture et des vêtements. Maintenant, toutes les pièces (de la maison, ndlr) sont remplies de vêtements, de produits d'hygiène, de serviette,…», ajoute cette Maroco-espagnole qui a reçu, en février, une distinction des autorités de la ville pour son travail touchant les migrants.

«Chaque jour je dis: je suis déjà fatigué, je vais m'arrêter.Mais à la fin, je ne peux pas. Nous continuerons d’aider aussi longtemps que nous le pourrons.» Sabah Hamed Mohamed

Toutefois, par rapport aux premiers jours de cette migration de masse à Ceuta, «la situation revient à la normale dans la ville», après le retour de la plupart des migrants, au moment où «certains d'entre eux ont volontairement regagné le Maroc», rassure pour sa part Naima Ali Mohamed.