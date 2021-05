Beach Soccer : Le Maroc s'incline devant le Sénégal en demi-finale de la CAN

La sélection marocaine de Beach soccer s'est inclinée, vendredi à Saly (Sénégal), sur le score de (2-3) devant le Sénégal, en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), un match à l'allure d’une finale avant terme. Après un carton plein en phase de groupes où il a enchaîné deux prestations abouties, le Sénégal, tenant du titre et pays hôte de cette compétition continentale, a confirmé face à une équipe marocaine qui n’a pas démérité.

C’est le Maroc qui ouvre le score dès les premières minutes par Rabi Aboutalbi, un avantage rapidement rattrapé par les sénégalais qui ont égalisé grâce à un tir de Babacar Fall. Les occasions se suivent durant les deux premières parties de cette rencontre, et les deux équipes restent à égalité avec deux buts chacune, réalisations de Sami Iazal, pour les Lions de l’Atlas, et de Diatta pour les Lions de la Teranga. Ce n’est que lors d’une troisième partie très serrée que les Sénégalais ont fait la différence avec un troisième but marqué par Raoul, un avantage qu’ils ont réussi à défendre jusqu’au sifflet final.

Pour Mostapha El Haddaoui, coach des Lions de l’Atlas, ce résultat est «un exploit indéniable». «Je suis fier des joueurs qui ont très dignement représenté le Maroc, malgré le fait qu’on n’a pas un championnat national de beach soccer», a-t-il déclaré à la MAP, soulignant que les Marocains «ont fait de très grands matches, mais la chance ne les a pas accompagnés, notamment lors de la rencontre face au Mozambique et, aujourd’hui, lors de ce duel avec le pays hôte».

Les poulains de Mostapha El Haddaoui, qui avaient bien entamé la CAN du Sénégal en remportant leur premier match face aux Seychelles (5-1), n’ont pas réussi à s’imposer devant le Mozambique (1-2) avant d’emporter leur duel face aux Pharaons d’Egypte et de se qualifier aux demi-finales de la compétition continentale.

La deuxième affiche des demi-finales de la CAN a opposé le Mozambique et l’Ouganda. Le match a été remporté par les Mozambicains (6-3).