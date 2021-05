Taza : Le programme de développement rural intégré des zones de montagne du pré-rif lancé

Le ministre de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch, accompagné du Wali de la région Fès-Meknès, Said Zniber et du gouverneur de la province de Taza, Mustapha El Maaza, a effectué, ce vendredi, une visite de terrain à la commune Ras El Maa. Cette visite a porté sur le bilan du programme de développement des filières agricoles dans les zones de montagne de la province de Taza et le lancement du programme de développement rural intégré des zones de montagne du pré-rif/ Elle a été marquée également par l’inauguration d’une unité de valorisation des amandes et la digitalisation de la gestion des générateurs anti-grêle dans le cadre du programme d’atténuation des effets de la grêle, indique un communiqué du ministère parvenu à Yabiladi.

Le programme de développement Rural intégré des zones de montagnes du pré-rif au niveau de la province de Taza lancé a été dans le cadre de la nouvelle stratégie Génération Green 2020-2030. D’un investissement global de près de 884 MDH, le nouveau programme prévoit pour la période 2021-2026, l’aménagement de pistes rurales sur 180 km, la plantation de 12 000 ha, la mise en place de 4 plateformes de commercialisation, la création et l’accompagnement de 100 petites entreprises rurales, la protection de 33 000 Ha de terres agricoles contre l’érosion et la formation et l’accompagnement des jeunes entrepreneurs ruraux. Il devrait profiter à 66 500 bénéficiaires de 15 communes rurales d’Aknoul et Taineste.

Ce programme a pour objectif de réduire la pauvreté dans les zones rurales en diversifiant et en renforçant les sources de revenus pour tous les segments de la population rurale d'une manière durable, en respectant les ressources naturelles. Des kits et matériels agricoles ont été distribués à cette occasion au profit de coopératives bénéficiaires des projets solidaires au niveau de la province.

Dans le cadre du programme de développement des filières agricoles au niveau des zones de montagne dans la province, le ministre a inauguré une unité de valorisation des amandes au niveau de Ras El Ma qui devrait permettre de valoriser la production et faciliter l’accès aux marchés.