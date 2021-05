Autriche : Une «carte de l’islam» décriée par les musulmans qui craignent une stigmatisation

La communauté musulmane en Autrice est restées dubitative en craignant d’être stigmatisée, après la présentation d’une «carte nationale de l’islam» par le gouvernement. Jeudi, cette carte interactive a créé un tollé chez les musulmans qui disent être «exposés massivement à l’insécurité». Pour le Conseil représentatif des musulmans (IGGÖ), la carte «témoigne d’une intention manifeste du gouvernement de stigmatiser tous les musulmans comme un danger potentiel». Pour sa part, la ministre de l’intégration, Susanne Raab, a annoncé la création d’un site Internet qui reprend la nomination de «carte nationale de l’islam».

L’initiative crée la polémique, car elle répertorie et identifie les noms de plus de 600 mosquées et associations cultuelles, avec leurs adresses, les noms de leurs responsables et leurs éventuels liens à l’étranger, a indiqué l’AFP. Pour la ministre conservatrice, l’idée est de «démasquer dans les arrière-cours» des «idéologies» qui mettent en cause «les valeurs de la démocratie libérale». La carte a pris forme en collaboration entre l’Université de Vienne et le Centre de documentation sur l’islam politique, créé l’année dernière à la suite d’une coalition entre les conservateurs autrichiens et les Verts, qui ont pris leurs distances par la suite.

Porte-parole à l’intégration, Faika El-Nagashi des Verts a fustigé un «projet qui mélange musulmans et islamistes» et «le contraire de ce à quoi devrait ressembler la politique d’intégration». «Aucun ministre ou député écologiste n’a été ni impliqué ni informé», a-t-elle insisté. «Imagineriez-vous que l’on puisse produire une telle carte du judaïsme ou de la chrétienté en Autriche ?» s’est interrogé pour sa part Tarafa Baghajati, représentant d’une organisation musulmane. Celui-ci appelle à bien différencier entre «le terrorisme et la religion pratiquée par 8% des 8,9 millions d’habitants du pays, pour la plupart sans lien avec des structures».

Depuis novembre 2020, après une série d’attentats terroristes coordonnés à Vienne, les attaques verbales et physiques contre les musulmans ont connu une augmentation, selon des associations qui ont recensé 1 402 attaques sur la toile. Ce chiffre constitue déjà une hausse de 33%, comparé à l’année d’avant.