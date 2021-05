France : Une plainte après des propos xénophobes ayant visé Najat Vallaud-Belkacem

La section locale du Parti socialiste de Bron (Rhône) a annoncé, jeudi, le dépôt d’une plainte après la découverte, mardi, de propos xénophobes à l’encontre de la candidate PS aux élections régionales et ex-ministre de l’Education nationale, Najat Vallaud-Belkacem. Selon Le Parisien et Lyon Mag, le secrétaire de la section de Bron a dénoncé «avec la plus grande fermeté les propos haineux, xénophobe et complotiste inscrits sur les affiches électorales dans le quartier des Essarts à l’encontre de Najat Vallaud-Belkacem».

Sur les affiches, des inscriptions de type «Retourne au Maroc», «Elle a perverti les enfants», «Elle fait du tort aux musulmans» ou encore «666 Satan Jezabel Nouvel ordre mondial pédosataniste» peuvent être lues. Lyon Mag précise que des croix gammées ont également été réalisées sur des affiches de Najat Vallaud-Belkacem

«Depuis de nombreuses semaines, les affiches électorales et le mobilier urbain (sont) régulièrement dégradés (…) une étape supplémentaire a été franchie avec les propos xénophobes et haineux», regrette l’antenne locale du PS.

Face à ce témoignage de haine, le maire (LR) de la ville de Bron, Jérémie Bréaud a lui aussi pris la parole sur Facebook pour condamner cet acte. «À Bron, il n’y a pas et il n’y aura jamais de place pour la xénophobie, l’antisémitisme ou toute autre forme de haine», a-t-il déclaré.