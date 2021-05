Le Maroc médaillé d'or aux Olympiades panafricaines des mathématiques

L'équipe marocaine a remporté la médaille d'or de la 28ème édition des Olympiades panafricaines des mathématiques, organisée à distance les 23 et 24 mai par la Tunisie, a annoncé, jeudi, le ministère de l'Education nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

L'équipe marocaine, composée de six élèves (3 filles et 3 garçons), a totalisé 178 points, surclassant l'Afrique du Sud (151) et la Tunisie (113), a indiqué la même source.

#المغرب : تتويج المنتخب الوطني المدرسي في الأولمبياد الإفريقية في #الرياضيات 2021 بالميدالية الذهبية، بتحقيقه نتائج باهرة وحصوله على الرتبة الأولى في الدورة الثامنة والعشرين من الأولمبياد الإفريقية في الرياضيات "عن بعد" التي احتضنتها الجمهورية التونسية، يومي 23 و24 ماي 2021 pic.twitter.com/jj6EuXlLd2 — سعد الدين العثماني EL OTMANI Saad dine (@Elotmanisaad) May 27, 2021

Aya Aguerjout, du lycée Hassan II à Béni-Mella, a décroché la médaille d'or et s'est attribuée le titre de Reine africaine des mathématiques, de même que Youssef Bouhattouch, du lycée d'Excellence de Benguerir, a remporté une médaille d'or.

Hiba Benabbou, du lycée Abdelkrim Khattabi à Nador, Asmae Hibat Allah, du lycée d'Excellence de Benguerir, Mohamed Ayoub Mabtoul, du lycée Mamounia à Meknès, et Adam Kharraz, du lycée Sanabil Al Maarifa à Tétouan, ont tous enlevé des médailles d'argent.

A cette occasion, le ministère et ses partenaires, à savoir le groupe OCP, sponsor officiel, et l'association Mathématiques du Maroc, félicitent les lauréats pour cette belle performance et saluent le travail réalisé par les encadrants, qui ont veillé à leur préparation à cette manifestation, aux côtés des enseignants dans leurs établissements respectifs.