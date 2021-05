El Othmani et les partis marocains accusent l’Espagne de porter atteinte à son intégrité territoriale

Le chef du gouvernement, Saad-Eddine El Othmani, a de nouveau réuni ce jeudi 27 mai, les chefs de partis ayant des représentants dans les deux Chambres du Parlement. A cette occasion, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a présenté un exposé sur les derniers développements dans la crise diplomatique avec l’Espagne. Les leaders des formations ont de nouveau condamné l’accueil de Brahim Ghali par les autorités ibériques.

Ils ont estimé que depuis le début de la crise, les positions de l’Espagne «ont ébranlé la confiance et porté préjudice au respect mutuel. Des positions visant à porter atteinte à notre cause nationale, qui bénéficie de la primauté et l’unanimité des Marocains», indiquent-ils dans un communiqué.

Les chefs des partis ont, par ailleurs, dénoncé «la volonté de l’Espagne de fomenter des problèmes et de contrarier les efforts du Maroc dans la consolidation de son intégrité territoriale et tenter de faire pression» sur le royaume.

Comme lors de la réunion du 8 mai, celle de ce jeudi a été précédée par une nouvelle communication du ministère des Affaires étrangères. Quelques heures auparavant, l’ambassadrice de Rabat à Madrid, Karima Benyaich, a tiré à boulets rouges sur la cheffe de la diplomatie espagnole.