Cannabis : Benkirane revient sur la décision de geler son adhésion du PJD

L'ancien secrétaire général du Parti de la justice et du développement (PJD), Abdelilah Benkirane a décidé de revenir sur sa décision de gel de son appartenance au parti, après que les élus de sa formation politique ont voté contre le projet de loi relatif à l’usage légal du cannabis. Dans une déclaration à la presse, mercredi, l’ancien chef du gouvernement a estimé que le vote des élus du parti de la Lampe démontre qu’il «y a toujours un esprit», en ajoutant qu’il attend actuellement le vote des conseillers du PJD à la Chambre haute.

En mars dernier, l’ancien secrétaire général du PJD avait fini par mettre ses menaces à exécution, après l’adoption par le gouvernement du projet de loi 13-21 relatif à l'usage légal du cannabis au Maroc. Dans une lettre manuscrite publiée sur sa page Facebook, Benkirane avait ainsi annoncé qu’il «met fin» à ses relations avec plusieurs ministres et ex-ministres de sa formations politiques et à leur tête l’actuel chef du gouvernement. Quelques jours plus tard, l’ancien chef du gouvernement était revenu sur sa décision en maintenant le gel de son adhésion au parti.

Le projet de loi 13-21 relatif à l'usage légal du cannabis au Maroc avait créé une crise au sein du parti au pouvoir, relançant les divergences entre ses membres, à un moment où la cohésion au sein du PJD était menacée également par la normalisation des relations entre le Maroc et Israël.

Mercredi, en plénière de la Chambre des représentants, les élus ont adopté le projet de loi organique n°13.21 légalisant l’usage du cannabis à des effets thérapeutiques et industriels, par 119 voix pour, 48 contre et aucune abstention. Sans surprise, le groupe des députés du PJD s’est opposé au texte gouvernemental. Le 21 mai, la Commission de l’Intérieur à la Chambre basse a approuvé le projet par 20 voix contre 3 voix du PJD.