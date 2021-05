Ceuta : Une liste des mineurs et des jeunes marocains toujours portés disparus

Alors que la Délégation du gouvernement à Ceuta a mis en place un numéro de téléphone pour les familles marocaines demandant des informations sur leurs enfants, dans le cadre de l’exode de milliers de marocains ayant franchi, la semaine dernière, la frontière séparant le Maroc à l’enclave espagnole, des associations restent mobilisées pour venir en aide à ces familles. Selon El Faro de Ceuta, qui publie une liste des mineurs toujours portés disparus, plusieurs familles recherchent des mineurs et de jeunes marocains, dont elles n'ont plus eu de nouvelles depuis les entrées massives de migrants à Ceuta, qui datent déjà d'une semaine. Nombreux d’entre eux ont franchi la frontière sans avertir leurs familles de cette dangereuse aventure qu'ils allaient entreprendre.

Selon le média, les proches de ces marocains les recherchent et essaient de les localiser, sans savoir s'ils se trouvent dans l'un des entrepôts que la ville a mis en place pour héberger les mineurs qui sont entrés à Ceuta, s'ils sont perdus ou cachés ou s'ils ont entrepris un voyage beaucoup plus long, vers la péninsule. El Faro de Ceuta ajoute qu’une ONG, Alas Protectoras reste mobilisée pour relayer les annonces de mineurs ou de jeunes recherchés par leurs proches.

«La liste des mineurs est longue depuis le début et de plus en plus de mères, pères, frères et sœurs et proches sont à la recherche d’informations», reconnaît la même source, qui actualise sa liste à fur et à mesures et invite les personnes à la recherche d’information à la contacter sur les réseaux sociaux.