Frontex/Espagne : La crise avec le Maroc est «politique et diplomatique et non migratoire»

La crise entre le Maroc et l’Espagne est «politique et diplomatique et non migratoire». C’est la réponse donnée par Madrid à Fabrice Leggeri, le directeur exécutif de l’agence Frontex, qui surveille les frontières extérieures de l’Union européenne. Dans une interview accordée à El Mundo, le responsable a déploré le refus par les autorités espagnoles d’autoriser une présence des agents de Frontex à Ceuta. A cette occasion, Leggeri a réitéré la disposition de Frontex pour répondre «immédiatement» à tout besoin de renforcement du contrôle dans la ville.

Pour rappel, le 10 mai, lors de son déplacement à Madrid, Fabrice Leggeri a proposé l'aide de Frontex au ministre de l’Intérieur Fernado Grande Marlaska pour faire face aux flux migratoire. Après la crise migratoire de Ceuta, l’Union européenne a exhorté l’Espagne à s’appuyer sur les agents de Frontex en vain.

Depuis le 29 janvier 2021, l’Espagne coopère avec Frontex dans deux opérations à Indalo (Alméria) et aux Iles Canaries. Une troisième sera activée en juin prochain dans les eaux de Minerva (à Malaga). Ceuta et Melilla ne sont pas inscrit dans ce programme.

En avril, Fabrice Leggeri a reconnu dans une interview accordée à France24 que «certains ne veulent toujours pas d’une agence de l’UE dotée de gardes-frontières».