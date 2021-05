L’ONU rend hommage au Caporal-Chef Rachid Lamzaatar, tué en République centrafricaine

Alors que le monde célèbre, ce jeudi, la Journée internationale des Casques bleus, l’Organisation des Nations unies commémore les soldats tombés sous son drapeau depuis la première mission de paix en 1948. Ainsi, le Secrétaire général, António Guterres déposera une gerbe en l’honneur des plus de 4 000 Casques bleus et présidera également une cérémonie de remise de la Médaille Dag Hammarskjöld décernée à titre posthume aux 129 militaires, policiers et personnels civils qui ont perdu la vie en 2020 et au début de cette année.

Selon le site de l’ONU Maroc, le Caporal-Chef Rachid Lamzaatar, mort le 18 janvier 2021 en République centrafricaine, figure parmi les militaires qui recevront à titre posthume la Médaille Dag Hammarskjöld. Il a «servi dans la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (MINUSCA)», rappelle l’ONU Maroc. Celle-ci note que le royaume est le 12e plus grand contributeur de personnel en uniforme aux opérations de maintien de la paix des Nations unies. «Il déploie actuellement plus de 1 700 militaires et policiers dans les opérations de l'ONU en République centrafricaine, en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud», précise la même source.

La Journée internationale des Casques bleus des Nations unies a été établie par l'Assemblée générale en 2002 pour rendre hommage à tous les hommes et femmes servant dans les opérations de maintien de la paix de l'ONU et pour honorer la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour la cause de la paix. Le 29 mai a été choisi car coïncidant avec la première mission onusienne de maintien de la paix - l’ONUST- a commencé ses opérations en Palestine, en 1948.