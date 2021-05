Le nouveau modèle de développement du Maroc présenté au roi Mohammed VI [Rapport]

Le roi Mohammed VI a reçu, ce mardi au palais royal de Fès, le président de la Commission spéciale sur le modèle de Développement (CSMD). A cette occasion, Chakib Benmoussa a présenté au souverain une copie du rapport de la Commission, indique le cabinet royal dans un communiqué.

«Sa Majesté le Roi a félicité le président et les membres de la Commission pour les efforts déployés et la qualité du travail accompli, fruit d’un large processus participatif d’écoute, de débat et d’intelligence collective autour de la rénovation du modèle de développement marocain.»

Le souverain a donné ses instructions pour la publication du rapport de la CSMD et demandé à la Commission de mener une vaste opération de restitution et d’explication de ses conclusions et recommandations auprès des citoyens et des différents acteurs à travers toutes les régions du Royaume.

Le rapport intégral de la Commission Spéciale sur le Modèle de Développement à consulter et à télécharger sur le site de la Commission:https://t.co/kaEod6iwut pic.twitter.com/z4Bgyyn52l — اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي (@CSMDMaroc) May 25, 2021

La balle désormais dans le camp du gouvernement

Le gouvernement El Othmani est les différents acteurs et institutions sont invités, chacun dans son domaine de compétence, «à participer et contribuer activement à la mise en œuvre des recommandations pertinentes de ce rapport, afin de servir la nouvelle ambition et le nouveau cap de développement, à la hauteur des attentes de Sa Majesté le Roi et du peuple marocain», souligne le communiqué du cabinet royal.

Le 19 novembre 2019, le roi Mohammed VI désignait Chakib Benmoussa à la tête de la «Commission spéciale sur le modèle de développement». Trois semaines plus tard, le tour de table de l’instance était révélé. Composé de 35 membres, la Commission compte la présence de figures connues pour avoir assumer des fonctions gouvernementales sous les règnes de Hassan II ou Mohammed VI : Driss Jettou, le président de la Cour des Comptes ; Ahmed Reda Chami, le président du Conseil Économique, Social et Environnemental et Mustapha Terrab, président Directeur Général du Groupe OCP.

La Commission spéciale sur le modèle de développement devait rendre son rapport en juin 2020. Mais avec l'apparition de la pandémie du Covid-19 et pour élargir les consultations, cette échéance a été repoussée au 31 janvier 2021.