L’Observatoire de l’Oukaimeden donne des détails sur «l’objet» volant aperçu par des Marocains

L’Observatoire de l’Oukaimeden est revenu, cette semaine, sur l’ «objet» aperçu par des Marocains dans le ciel, dans la soirée du lundi 17 mai 2021 et qui a fait l’objet de plusieurs photos, vidéos et discussions sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué consulté par Yabiladi ce mardi, l’Observatoire affirme que «plusieurs témoins oculaires ont rapporté l'observation d'une boule de feu ayant traversé le ciel de plusieurs régions du Maroc». La même source rapporte que l’un des membres de la fondation Atlas Dark Sky, Bentaleb Mustapha, a lui-même été témoin de ce phénomène, en décrivant une «lumière intense traverser le ciel en provenance du Sud-Est et allant vers le Nord Nord-Ouest».

«Le phénomène a persisté une quinzaine de secondes et la couleur dominante était le blanc avec des nuances jaune et verte.»

L'observatoire de l'Oukaimeden précise, dans ce sens, avoir capté l'événement depuis la caméra All Sky du programme MOSS et également depuis deux autres caméra dédiées à l'observation des météores : celle du réseau FRIPON récemment installée au Parc des Oliviers à Tamslouht (banlieue de Marrakech) et une des caméras du réseau Desert Fireball Network. Celle-ci est «opérée en coopération avec l'Université de Curtin en Australie et le laboratoire GAIA de l'université Hassan II de Casablanca et installée à l'Université Al Akhawain à Ifrane», poursuit le communiqué.

«Les chercheurs de l'observatoire et du laboratoire GAIA en étroite collaboration avec les scientifiques de l'Observatoire de Paris et ceux de l'Université de Curtin ont pu estimer la trajectoire du bolide qui semble avoir fini sa course dans l'Océan Atlantique au large des côtes Marocaines. Le phénomène est survenu à 20h47mn50s.»

Le phénomène capturé par la caméra du réseau Fripon récemment installée au Parc des Oliviers à Tamslouht. / DR

La même source indique que les chercheurs ne peuvent pas, pour l'instant, affirmer avec certitude la nature s’il s’agit d’un objet d'origine céleste (Meteorid) ou humaine (débris de satellite ou de fusée). «Les analyses des données sont toujours en cours par les chercheurs et doctorants du LPHEA avec leurs partenaires et une communication scientifique relatera incessamment ce phénomène», conclut-on.