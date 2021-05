Crise migratoire à Ceuta : Mohamed Amekraz défend le gouvernement

Le ministre du Travail et de l’insertion professionnelle, Mohamed Amkraz. / DR

Le ministre du Travail et de l’insertion professionnelle a défendu le gouvernement, lundi, alors qu'il est pointé du doigt dans la gestion de l’exode de milliers de Marocains ayant franchi la frontière séparant le Maroc à Ceuta, la semaine dernière.

«Il ne s’agit pas de l’échec de la stratégie d’emploi», a tranché le ministre PJDiste, ajoutant que les constats d’aujourd’hui sont la faute de «ceux ayant géré ce secteur précédemment», qu’il a désignés comme «responsable de ces tragédies». Mohamed Amekraz a ainsi fait allusion au scandale de la société émiratie Al Najat et l’arnaque d’une dizaine de milliers de Marocains, sous le gouvernement d’Abbas El Fassi, dans les années 2000.

Le ministre a également assuré que les vagues d'immigration ont reculé ces dernières années. «Nous avions l'habitude de voir ce phénomène quotidiennement. Aujourd'hui, cela a diminué, ce qui confirme l'amélioration des conditions d'enseignement, d’accès au marché du travail et des conditions de travail», s’est-il félicité. «L’immigration clandestine est également liée aux calculs de gangs criminels qui exploitent les préoccupations des jeunes et en tirent des bénéfices», a-t-il ajouté.

Le ministre du Travail et de l’insertion professionnelle a fait face à une salve de critiques de la part des députés, qui ont pointé la responsabilité du gouvernement dans l’exode de milliers de jeunes et de mineurs vers Ceuta et ont souligné l’«échec des politiques gouvernementales en matière d’employabilité des jeunes».