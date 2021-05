Ceuta et accueil de Ghali : Le ministre de la Justice espère «sortir» du conflit avec le Maroc

Le ministre espagnol de la Justice, Juan Carlos Campo a déclaré, lundi, qu'il espère que l’Espagne sortira de son conflit diplomatique avec le Maroc. «Je pense que nous devons nous sentir très préoccupés par ce qui s'est passé mais en même temps espérer que nous sortirons de ce conflit diplomatique», a-t-il ajouté lors d’un débat, rapporte El Faro de Ceuta.

Interrogé sur la présence, en Espagne, du secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali et la crise que cela a provoqué entre le Maroc et l’Espagne, Juan Carlos Campo a assuré que «l'Espagne n'a pas du tout changé sa position et ses relations avec le Maroc, qui est un partenaire prioritaire dans de nombreux dossiers».

Il a réitéré les arguments de l’exécutif espagnol, en qualifiant la présence de Ghali de «cas humanitaire». «La diplomatie gagnera et ces problèmes seront atténués», a-t-il promis, sans se prononcer sur la convocation de Ghali par la justice espagnol, «par respect de la procédure». «Dès que justice sera prononcée, des mesures devront être prises», a-t-il ajouté.

Concernant l’exode enregistré la semaine dernière, où des milliers de Marocains ont franchi la frontière maritime et terrestre de l’enclave espagnole, le garde des sceaux a reconnu que «la crise migratoire affecte l'ensemble de la communauté européenne car nous parlons d'une frontière et d'une situation complexe». «Il y a déjà une meilleure coordination entre les autorités -de l'Espagne et du Maroc- après cette avalanche de plus de 8 000 personnes et plus de 7 000 sont déjà rentrées. Il y a un accord pour atteindre certains niveaux d’apaisement après le stress des premiers jours»

Campo a insisté sur le fait que «tous les retours à chaud ont été effectués conformément à la législation en vigueur et aux déclarations de la Cour européenne. Il y a une coordination entre les autorités marocaines et espagnoles pour un départ ordonné, alors que les mineurs bénéficient d'un traitement spécial», a-t-il conclu.