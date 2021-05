Le CNDH se dote d’une unité de préservation de la mémoire et de l’histoire du Maroc

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) met en place une «Unité de préservation de la mémoire et de la promotion de l’histoire marocaine dans ses différents affluents». L’initiative s’inscrit dans la vision adoptée en 2019 par l’institution et dans le cadre de la mise en œuvre des travaux de l’Instance équité et de réconciliation (IER). L’intérêt est porté ainsi aux recommandations relatives à «la lecture historique des événements notamment en matière des droits de l’Homme, et de la mise en œuvre des travaux de la Commission de suivi des recommandations de l’IER en rapport avec l’histoire et la préservation de la mémoire», a indiqué le Conseil.

La cérémonie de la mise en place de cette unité est prévue ce mardi. Elle consacrera la promotion de l’histoire du Maroc en termes de droits humains et dans ses différents affluents. L’objectif est aussi de «renforcer son implémentation dans les cursus et les programmes scolaires, dans la perspective de mettre en œuvre une stratégie claire et intégrée qui reflète le processus du développement que connaît le paysage des droits de l’Homme au Maroc», a indiqué le CNDH dans une note d’information.

En plus de la conversion des anciens centres de détention en espaces de mémoire, les actions dans ce sens concernent également «la présentation de recommandations concernant les lois relatives aux musées et à la Fondation nationale y afférente, ainsi que la prise en considération de la promotion de l’histoire et la préservation de la mémoire dans le cadre de la vision du Conseil relative au nouveau modèle de développement».

Cette unité constitue, par ailleurs, «un espace de réflexion et de recherche objectives autour des questions de l’histoire du temps présent en rapport avec les enjeux de la consolidation de l’Etat de droit», mais aussi «un mécanisme d’appui à la recherche dans l’histoire du temps présent et de préservation de la mémoire», conclut le CNDH.