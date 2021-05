Maroc : Désormais holding publique, la SNRT regroupe 2M et Medi1

Le ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, Othman El Ferdaous a annoncé la création d’une holding publique de la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT), qui inclura en son sein les chaînes 2M et Medi1. Invité au journal télévisé d’Al Aoula du lundi 24 mai 2021, le ministre a révélé que la SNRT est devenue un société holding avec l’entrée au capital des deux autres chaînes, avec l’idée de «créer des marges de financement et de développement, que ce soit en termes de promotion ou de stratégie publicitaire, en plus des marges en matière de formation des ressources humaines». Il s’agit aussi de «permettre l’accès de l’ensemble des citoyens à un produit médiatique de qualité notamment à travers des médias de proximité».

Cité par SNRT News, le ministre a indiqué que le projet de restructuration du pôle public a débuté depuis quelques années. Les répercussions de la crise sanitaire du nouveau coronavirus, qui a constitué «une menace pour le modèle économique de consommation audiovisuelle» avec la baisse des revenus publicitaires, ont accéléré le processus.

Dans un autre registre, l’intérêt sera porté davantage sur la production marocaine. Ces deux dernières années, ce sont les programmes 100% marocains qui ont en effet eu un large succès auprès des téléspectateurs, d’où l’importance d’accorder plus d’intérêt, d’attention et de promotion à leur contenu.