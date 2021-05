Journée nationale de l'enfant : Bilan de la lutte contre la mendicité et du programme Wladna

Dans le cadre de la promotion et de la protection des enfants à l’occasion de la Journée nationale de l’enfant, le ministère de la Solidarité, du développement social, de l'égalité et de la famille a présenté, ce mardi, le bilan du plan d'action contre la mendicité ainsi que le programme Wladna. Dans un communiqué retraçant le bilan des réalisations dans le domaine de l’enfance au cours de la période du 25 mai 2020 au 25 mai 2021, le ministère indique que ce plan d’action figurent la protection de 142 enfants, dont 79 de sexe féminin, et ce jusqu'au 15 décembre 2020. Les données ont révélé que 66% de ces enfants sont âgés moins de 4 ans alors que 13 sont de nationalités étrangères. De plus, tous les cas enregistrés à ce jour concernent des mères mendiant avec leurs enfants (97 mères), à l'exception de la grand-mère (deux cas) et d'une proche de la mère (un seul cas), poursuit le communiqué.

Au niveau de la prise de conscience et de la sensibilisation, le ministère des Habous et des affaires islamiques a invité les prédicateurs des mosquées à aborder la question de la protection des enfants contre l'exploitation à des fins de mendicité dans le deuxième sermon du vendredi 12 mars 2021, poursuit-on.

Quant au programme Wladna, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en place du deuxième objectif stratégique de la politique publique intégrée de protection de l'enfance au Maroc (2015-2025), le ministère rappelle avoir élaboré un plan d'action pour l'année 2021, qui comprend un ensemble d'activités, notamment l'accompagnement des comités provinciaux de protection de l'enfance pour préparer des diagnostics pour les services et structures de protection de l'enfance et l'élaboration des plans d'action provinciaux.

Le ministère a également lancé au début de l'année 2021, en coordination avec les départements ministériels concernés, le processus de création des dispositifs territoriaux dans 10 nouvelles provinces, dont Béni-Mellal, Sidi Kacem, Fès, El Jadida, Taroudant, Taounate, Errachidia, Oujda, Kénitra et Settat, conclut-on.