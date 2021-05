Maroc : Commerçants, agriculteurs et artisans commencent à bénéficier de l'AMO

Le ministre de l'Economie, des finances et de la réforme de l'administration, Mohamed Benchaaboun. / DR

Les commerçants, les agriculteurs, les artisans traditionnels, les transporteurs et les professionnels libéraux pourront bénéficier de la couverture médicale, après seulement un mois de leur inscription et paiement des cotisations auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), a indiqué, lundi à Rabat, le ministre de l'Economie, des finances et de la réforme de l'administration, Mohamed Benchaaboun.

Répondant aux questions des groupes parlementaires au sujet des mesures prises pour la mise en œuvre du chantier de généralisation de la protection sociale, lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants, le ministre a rappelé l'adoption, par le conseil du gouvernement, du projet de loi 98.15 relatif au régime de l'assurance maladie obligatoire de base (AMO) pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale et du projet de loi amendant la loi 99.15 instituant un régime de pensions pour ces mêmes catégories.

Toutes les mesures à caractère légal ont été prises en vue d'une mise en œuvre fluide et efficace du chantier de généralisation de la couverture médicale au profit des travailleurs indépendants, a-t-il assuré, notant qu'un ensemble de projets de loi a été élaboré et sera soumis à la procédure d'adoption. Il s'agit particulièrement, a soutenu Mohmaed Benchaaboun, du projet de loi-cadre portant sur la réorganisation du système sanitaire pour accueillir les citoyens qui bénéficieront de l'AMO et du projet de loi amendant la loi 131.13 relative à l'exercice de la médecine.

Parallèlement, il a fait savoir que les commerçants, les professionnels, les travailleurs indépendants, soumis au régime de contribution professionnelle unique (CPU) ou de l'auto-entrepreneur, ont commencé, effectivement, à profiter de l'AMO.

Des efforts ont été consentis, à cet égard, en vue de garantir l'adhésion de ces catégories et leur permettre de bénéficier de cet important chantier social, a ajouté le ministre, mettant l'accent sur deux mesures phares : la non-application des sanctions pendant cette période transitoire et l'intensification des campagnes de communication.