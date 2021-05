Espagne-Maroc : Sanchez souffle le chaud et le froid

C’est depuis Bruxelles, où il participe au sommet de l’UE ce lundi 24 mai, que Pedro Sanchez s'est adressé au Maroc en soufflant le chaud et le froid.

«Nous devons toujours rappeler au Maroc qu'il n'y a pas plus grand allié au sein de l'Union européenne que l'Espagne pour défendre les intérêts stratégiques du Maroc, si nécessaire aussi pour l'Union européenne. La relation de l'Espagne avec le Maroc est stratégique, nous voulons avoir une relation aussi constructive que possible, mais elle doit reposer sur deux axes principaux : la confiance et le respect», a-t-il précisé dans des déclarations à la presse.

Le chef de l’exécutif a estimé que «Ceuta a subi une arrivée massive de migrants en provenance du Maroc, et cela a déclenché une crise sans précédent ces dernières années entre l'Union européenne et le Maroc». Sanchez a réitéré son appel aux autorités marocaines «de respecter les frontières de l’Europe, les frontières espagnoles de Ceuta et Melilla avec le Maroc».