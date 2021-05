Musique : La Semaine internationale de l’Afrique célébrée du 24 au 30 mai

Anya et Visa For Music ont annoncé, ce lundi 24 mai 2021, la tenue du 24 au 30 mai 2020 de la Semaine Internationale de l’Afrique, créée par l’UNESCO. A cette occasion, les deux partenaires ont décidé de créer un programme unique tout au long de la semaine, afin de célébrer la richesse et la diversité musicale du continent, indique un communiqué conjoint parvenu à Yabiladi.

«Structure porteuse du premier marché et festival des musiques d’Afrique et du Moyen-Orient, Anya s’engage depuis désormais huit années à faire rayonner les musiques du continent africain en permettant aux artistes et professionnels de ce secteur de vivre de leur passion et de répondre aux défis toujours plus nombreux imposés par un domaine intransigeant et en permanente mutation et reconfiguration», poursuit le communiqué.

Ainsi, chaque jour, sur les réseaux sociaux d’Anya et de Visa For Music, les organisateurs promettent une présentation d’un artiste et d’un de ses concerts dans #LaPlaylist et une mise en avant d’artistes qui ont forgé la culture et l’histoire musicale du continent dans #AfricanFacts. De plus, les internautes peuvent également «tester» leurs connaissances grâce à des quizz quotidiens qui les mettrons au défi avec les #AfriQuizz.

Un programme à suivre sur les pages Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn d’Anya et de Visa For Music, conclut la même source.