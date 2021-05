Maroc-Mauritanie : Après deux mois de report, Ismail Ould Cheikh est à Rabat

Le ministre mauritanien des Affaires étrangères effectue une visite à Rabat. Ismail Ould Cheikh, porteur d’un message du président Mohamed Ould EL Ghazouni au roi Mohammed VI, a été reçu, ce lundi 24 mai, par son homologue marocain Nasser Bourita.

Au terme des entretiens, les deux chefs de diplomatie ont présenté devant un parterre de journalistes l’état actuel des liens entre Rabat et Nouakchott. Bourita et Ould Cheikh se sont félicités de l’«excellence des relations politiques». En revanche, ils ont reconnu que les échanges économiques ne sont pas à la hauteur des ambitions des deux parties et ont besoin d’une nouvelle impulsion.

Nasser Bourita a annoncé, à cette occasion, que les Maroc et la Mauritanie se préparent à organiser une nouvelle session de la haute commission mixte avec une relance de son comité de suivi au niveau des ministres des Affaires étrangères.

Ce déplacement du chef de la diplomatie du voisin du sud au royaume était programmé pour début avril, mais a dû être reporté officiellement «en raison de mesures mises en place pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus». Au même moment, la Mauritanie avait déroulé le tapis rouge à Bachir Mustapha Sayed, qui était porteur d’un message du chef du Polisario au président mauritanien Ould El Ghazouani. Une audience suivie par des réunions avec des chefs de partis de la majorité et de l’opposition.

Pour rappel, en mars et avril, Ismail Ould Cheikh s’est rendu dans les autres capitales des pays du Maghreb où il a remis des messages du président Mohamed Ould El Ghazouani.