Rabat : L'Espace Rivages accueille une exposition du Maroco-canadien Hamid Bouhioui

La Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger organise, du 27 mai au 26 juin 2021, l’exposition «Shifting shapes» de l’artiste maroco-canadien Hamid Bouhioui à l’Espace Rivages. Une rencontre presse avec l’artiste est prévue le jeudi 27 mai 2021 à 17h30, indique un communiqué de la Fondation, parvenu ce lundi à Yabiladi.

Artiste peintre et acousticien, Hamid Bouhioui vit au Canada et exploite différentes techniques, comme l’acrylique, l’aquarelle et le monotype pour représenter la femme qui acquière sous son pinceau un statut privilégié. L’exposition «Shifting Shapes» ou «formes changeantes» marque une période transitoire dans l’approche picturale de cet artiste, ajoute la même source.

Né à Casablanca, Hamid Bouhioui a été repéré, à l’âge de 14 ans, par son professeur de dessin qui lui organise sa toute première exposition dans la salle des professeurs du collège. Après l’obtention de son baccalauréat, l’artiste s’est installé à Compiègne en France où, quelques années plus tard, il obtient son doctorat en acoustique et suit des cours de perfectionnement en dessin et en peinture à l’école des beaux-arts de la même ville. Après son doctorat, Hamid Bouhioui part vivre au bord de l’océan pacifique dans la ville de Vancouver au Canada, où il continue à peindre, et expose ses œuvres dans diverses galeries canadiennes mais aussi au Maroc et ailleurs.

L’Espace Rivages accueille ainsi les ouvres récentes de Hamid Bouhioui, qui expose individuellement au Maroc après quelques années d’absence de la scène artistique marocaine. «Je suis très heureux d’exposer au Maroc et de retrouver le public de Rabat car ma dernière exposition de peinture avait eu lieu à Montréal au Canada», confie l’artiste maroco-canadien.