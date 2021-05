Maroc : L'UNICEF lance une campagne de plaidoyer à l'occasion de la journée nationale de l’enfant

Alors que le Maroc célèbre, mardi, sa journée nationale de l’enfant, le Système des Nations unies dans le pays, qui célèbre cette année le 75ème anniversaire de l’UNICEF, a annoncé ce lundi le lancement de l’initiative «Réinventer l’avenir pour chaque enfant». Cette opération est menée globalement à un moment aussi urgent et critique, celui de la crise de la Covid-19 avec ses multiples impacts sur les droits de l’enfant, indique un communiqué de l’UNICEF parvenu à Yabiladi.

Cette campagne «bâtit sur la symbolique de cet anniversaire célébré le 25 mai de chaque année pour mener un plaidoyer collectif pour que chaque enfant aujourd’hui et demain puisse jouir équitablement de tous ses droit», ajoute le communiqué. «Cette opération (…) sera marquée par le soutien et l’engagement de différents partenaires nationaux dans l’objectif de donner la voix aux enfants et favoriser un débat autour de leurs droits pour réinventer l’avenir pour chacun d’entre eux», complète Giovanna Barberis, représentante de l’UNICEF Maroc.

Ainsi, à partir du mardi 25 mai, une campagne digitale de plaidoyer public autour des priorités des droits de l’enfant sera déployée durant deux semaines. Se voulant inclusive, elle sera menée avec la participation du personnel des Nations unies au Maroc, de partenaires nationaux et ouverte au grand public souhaitant la rejoindre.

Dans un deuxième temps et à partir du mois de juin la campagne connaîtra l’organisation d’une série de rendez-vous autour de thématiques prioritaires en connexion avec les droits de l’enfant. Cette campagne sera clôturée le 20 novembre prochain à l’occasion de la Journée mondiale de l’enfant.