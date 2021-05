Documentaire : La réalisatrice marocaine Randa Maroufi primée en France pour «Bab Sebta»

Le documentaire marocain de la réalisatrice Randa Maroufi, «Bab sebta», a été primé en exæquo à la 23e édition du Festival du film d’action sociale – rencontres documentaires de Nancy (France). Le film «plonge dans un univers d’exploitation humaine sur une frontière entre le Maroc et l’Espagne», a rappelé le jury, qui a félicité l’auteure d’avoir épousé «un mouvement formel traduisant une observation distanciée des situations des êtres porteurs de marchandise de contrebande de Ceuta/Maroc». «La réalité est reconstituée comme une toile fixant les souffrances des êtres notamment les femmes. Cela contraste avec la dynamique stylistique», a-t-il indiqué dans son communiqué parvenu à Yabiladi.

Randa Maroufi avait déjà projeté son film documentaire dans le cadre du Festival international de cinéma de Marseille, tenu du 9 au 15 juillet 2019. Plasticienne franco-marocaine vivant à Paris avant de passer derrière la caméra, la réalisatrice est à son quatrième court-métrage, qui traduit tout son intérêt de monter le visage humain des acteurs du commerce sur cette frontière, constamment rattrapée par l’actualité.

Ce film est inspiré en partie d’une histoire familiale, puisque le père de Randa a exercé comme inspecteur des douanes jusqu’à la fin des années 1990. «Plusieurs membres de ma famille travaillent dans l’import-export, le port de Tanger au temps où il a été un port de passage et de commerce avant sa conversion en port de plaisance. De plus, un passage par le poste-frontière était obligatoire une fois par an au moins, pour l’achat de réserves alimentaires… Tout cela fait que je suis familière à ce milieu-là», a précédemment confié la réalisatrice à Yabiladi.

L’idée du documentaire a été de «décontextualiser cet environnement» pour se concentrer sur «la figure humaine, à savoir les personnes qui travaillent sur place, que ce soient les autorités ou les contrebandiers». Il s’agit «d’extraire ces personnes-là pour les placer dans un studio, qui est dans un espace clos, mais où elles seront amenées à jouer leur propre rôle», nous a-t-elle expliqué.

L’édition 2021 de ce festival s’est tenue en ligne, conformément aux mesures sanitaires liées à la Covid-19. Depuis 1990, les Rencontres documentaires de l’IRTS proposent, une année sur deux, un panorama de la production audiovisuelle du secteur social. Elle promeut aussi les réalisations documentaires autour des grandes questions sociales et sociétales contemporaines.