Melilla : Plusieurs centaines de Marocains ont tenté de traverser la frontière

Ces derniers jours, plusieurs tentatives d’entrées à Melilla ont été enregistrées à la frontière. Il s’agit de centaines de Marocains qui ont tenté d’accéder à l’enclave espagnole. Dans la nuit de mercredi à jeudi, une première centaine, dont des femmes et des mineurs, a essayé en vain de franchir la clôture frontalière. «Vers 1h15 du matin, un groupe d’une centaine de personnes d’origine marocaine a été aperçu en train de s’approcher de Melilla», à l’ouest de l’enclave, selon un communiqué de la préfecture de Melilla, cité par l’AFP. L’intervention des forces de l’ordre espagnoles, en collaboration avec leurs homologues marocaines, a fait avorter le passage, sans faire de blessés.

Plus tôt dans la semaine, dans la nuit de mardi à mercredi, 40 personnes originaires d’Afrique subsaharienne ont été empêchées de franchir la haute clôture. Pour leur part, 86 autres sur 300 ont réussi à traverser, aux premières heures de la journée de mardi. Les autorités espagnoles, citées par la même source, ont indiqué vendredi que 70 Marocains ont réussi à entrer à Melilla. «Au cours de la nuit, 30 personnes sont entrées dans notre ville, tous des hommes majeurs et d’origine marocaine», a indiqué la préfecture de l’enclave.

La clôture frontalière a fait l’objet de «six tentatives de franchissement dans la nuit». Dans l’après-midi de la même journée, 40 autres personnes, «originaires du Maghreb» ont forcé une grille à la frontière. En tout, ils sont une centaine à avoir pu se rendre à l’enclave en une journée, sans blessures. L’agence de presse EFE a indiqué que le ministère espagnol de l’Intérieur a annoncé le renvoi de ces ressortissants vers le Maroc, excepté les demandeurs d’asile.

Ces traversées interviennent dans un contexte de tensions entre le Maroc et l’Espagne, après que plusieurs milliers de personnes depuis lundi dernier ont traversé la frontière maritime et terrestre vers Ceuta. Pour l’heure, les autorités espagnoles ont annoncé qu'environ 7 000 personnes ont été reconduites au Maroc. Par ailleurs, la relocalisation de plus de 800 mineurs non accompagnés qui sont entrés à Ceuta dans les mêmes circonstances est en cours, selon EFE.

La traversée massive vers Ceuta a fait au moins deux morts. Le premier, décédé lundi, a été identifié en fin de semaine comme étant Saber Azzouz, un jeune de 19 ans ayant traversé en mer. Jeudi, le corps sans vie d’un adolescent a été retrouvé sur la côte de Ceuta.