Qualifié au championnat mondial de surf, le Marocain Boubker Bouaouda écarté faute de visa

Ayant permis au Maroc de remporter plusieurs tournois internationaux, Boubker Bouaouda a été évincé du Championnat mondial de surf, prévu prochainement au Etats-Unis. «J’ai reçu un message de la fédération [marocaine de surf, ndlr] au sujet des qualifications au championnat du monde. Normalement, je suis qualifié. Mais on m’a dit que le visa pour les Etats-Unis ne m’a pas été accordé et que donc quelqu’un d’autre me remplacera», a-t-il déclaré dans une vidéo avec déception.

En cyclisme ou en n’importe quel autre sport, L7egra chez nos fédérations est la même !

Voilà boubker Bouaouda, brillamment qualifié pour les championnats du monde, privé d’y aller pour une raison de «visa» ! pic.twitter.com/1i8o9KnvBq — Abdellah ? (@Abdellah_R_) May 21, 2021

«Je devais vous faire parvenir ce message, ainsi qu’aux radios qui m’ont interviewé au sujet de ce championnat : je n’y vais plus et quelqu’un d’autre prendra ma place, même si je suis qualifié, parce que je n’ai pas eu de visa, selon la fédération», a encore ajouté Boubker Bouaouda.

«A toutes les personnes qui m’envoyaient des messages et qui me soutenaient: je n’y peux rien, je ne suis pas content, je viens de recevoir ce message et c’est très dur.» Boubker Bouaouda

Féru de surf depuis l’âge de 7 ans, Boubker Bouaouda a brillé dans les rencontres internationales de surf, permettant au Maroc d’enregistrer plusieurs consécrations. Dès l’âge de 19 ans, il a multiplié les exploits mondiaux. En 2012, il a été champion du Maroc Junior, pour occuper, en 2015, la première place au Championnat d’Afrique, tenu au Sénégal. En 2016, le jeune surfeur est premier à l’Euro junior, l’Africa Tour, le championnat du Maroc ouvert et le championnat du Maroc junior. Il atteint aussi la demi-finale du grand événement international GroomSearch.

En 2017, il est classé quatrième au Championnat du monde junior au Japon. Après une blessure qui l’a immobilisé plusieurs mois en 2018, il a fait son grand retour en 2019, se relevant rapidement et portant des objectifs prometteurs jusqu’en 2021. Mais cette disqualification injuste l'oblige à rester à l'écart du championnat mondial.