Deux Belgo-marocains intègrent l’une des plus grandes institutions culturelles de Belgique

Le Conseil des ministres belge a approuvé, vendredi, sur la nouvelle composition des conseils d’administration des trois institutions culturelles fédérales belges : le Palais des Beaux-Arts (Bozar), le Théâtre royal de la Monnaie et l’Orchestre national de Belgique. Issus de la diversité, Hakima Darhmouch et Mohamed Ouachen ont été nommés au conseil administratif de Bozar, sur base de sélection de candidatures.

Le conseil administratif du Bozar est composé de douze membres, dont sept femmes et cinq hommes, six francophones et six néerlandophones. Il est présidé par Isabelle Mazzara et c’est pour la première fois que deux acteurs culturels belgo-marocains de renom y siègent. Comédien ayant commencé sa carrière en autodidacte, Mohamed Ouachen est aussi réalisateur et acteur. Il s’est fait connaître d’abord sur la scène flamande puis francophone, pour devenir ensuite animateur, acteur socioculturel et fervent défenseur de la diversité. Il défend ces valeurs à travers son asbl Diversité sur scènes.

Diplômée de l’Institut supérieur de formation sociale et de communication à Schaerbeek où elle a suivi un baccalauréat en communication, Hakima Darhmouch est responsable du pôle «Culture et musique» au sein de la chaîne publique belge RTBF. A ses débuts dans le journalisme, elle s’est orientée vers la radio et a commencé à interviewer, dès ses 19 ans, des personnalités artistiques et culturelles reconnues en France et Belgique.

Choisis parmi 469 candidatures

Hakima Darhmouch a également un master en executive management de l’école de commerce Solvay, lui permettant d’acquérir des compétences complémentaires à son domaine. En 2010, la Belgo-marocaine est élue meilleure présentatrice du journal télévisé de 19h aux Moustiques d’Or. Par ailleurs, elle a été porte-parole et conseillère en communication de Louis Michel, sous son mandat de ministre d’Etat issu du Mouvement réformateur (MR).

«Pour la première fois, un appel public à candidature avait été lancé le 1er février dernier. Cette démarche a été couronnée de succès puisque pas moins de 469 candidatures ont été déposées auprès de la Chancellerie. Pour rappel : les candidats devaient présenter une large expérience dans le domaine de la gestion et/ou de la culture et ne pas tomber sous le coup des incompatibilités», a indiqué un communiqué de la vice-première ministre et ministre des Institutions culturelles fédérales, Sophie Wilmès.

«Cette méthode d’appel à candidatures est inédite et c’est un succès. Elle donnera sans aucun doute un nouveau souffle à nos institutions culturelles. C’est un renouvellement renforcé aussi par l’expérience que certains administrateurs apporteront», s’est félicitée la ministre. «C'est ce mélange de compétences et de générations qui crée des dynamiques positives d’intelligence collective», a-t-elle ajouté.