Maroc : Beni Mellal commémore les 16 ans de l’INDH en capitalisant sur l’éducation

Le wali de la région de Beni Mellal – Khénifra et gouverneur de la province de Beni Mellal, Khatib El Hebil, a présidé jeudi les travaux de la journée de communication qui commémore le 16e anniversaire de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), sous le thème : «Covid- 19 et Education : Bilan et perspectives pour préserver les acquis».

Cette réunion tenue au siège de la Wilaya a été marquée par la présence des présidents des comités locaux de développement humain, les élus, les directeurs des services extérieurs ainsi que les représentants du tissu associatif. Le wali a souligné que depuis son lancement, l’INDH a concrétisé de nombreuses réalisations dans divers secteurs.

Le wali a indiqué aussi que pour cette année, l’anniversaire de l’INDH est célébré dans un contexte exceptionnel de crise sanitaire. Il a évoqué qu’en période de confinement, plusieurs apprenants ont été privés de leurs études en présentiel, «notamment les enfants qui n’ont pas pu achever leur période d’apprentissage dans les unités du préscolaire considéré comme un pilier primordial pour la réussite du parcours éducatif».

A cet égard, Khatib El Hebil a rappelé que l’enseignement préscolaire était «un axe principal du quatrième programme de la troisième phase» de l’INDH. La généralisation de cet enseignement au niveau provincial «reste l’un des objectifs ambitieux de l’INDH, en particulier au profit des catégories précaires en milieu rural». En effet, «43 unités d’enseignement préscolaire ont été ouvertes au cours de l’année scolaire 2019-2020 et ont bénéficié à plus de 1100 élèves. Aussi, 28 unités d’enseignement préscolaire ont été programmées pour l’exercice 2021», a indiqué le communiqué. Par ailleurs, des Dour Talib et Taliba ont été créées avec une capacité dépassant 1 200 lits, en plus de véhicules de transport scolaire acquis durant les années 2019-2020 pour bénéficier à 650 élèves.

Le wali a insisté sur la nécessité de «multiplier les efforts et mobiliser tous les partenaires, y compris les élus, les services extérieurs, les représentants du tissu associatif, en adoptant une approche participative et stratégique ambitieuse, pour améliorer le niveau de l’enseignement préscolaire et en faire la base constructive de la nouvelle école marocaine, de manière à assurer sa généralisation et à atteindre les résultats escomptés, à travers la prise d’un ensemble de mesures nécessaires par l’Etat et la Famille».