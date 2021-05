Diaspo #194 : Abdelghani Waamrou, un policier marocain à Houston

Seule la chance a conduit Abdelghani Waamrou à avoir une nouvelle vie aux Etats-Unis, où il travaille actuellement comme policier à Houston, dans l’Etat du Texas. Ce Marocain est né en 1983 à Douar Tamgart, dans la province de Tata. Quatre ans plus tard, il a suivi sa famille qui s’est installée dans la ville de Salé, où il a poursuivi ses études primaires jusqu’au baccalauréat en lettres modernes. Il rejoint ensuite l’Université Mohammed V de Rabat pour des études en littérature anglaise.

Il raconte à Yabiladi qu’au cours de la troisième année de ses études universitaires, il se rendait à la téléboutique de son oncle pour l’aider dans son business. «Il m’a dit de participer à la loterie d’immigration pour les Etats-Unis, mais j’ai refusé, d’autant que j’avais tenté à trois reprises, mais en vain. Cela dit, il a beaucoup insisté pour que je réessaye», nous confie-t-il.

Une proposition de migration vers les Etats-Unis

Cette fois était finalement la bonne. Par un jour en 2007, à son retour de l’université, sa mère lui tend un courrier, pensant qu’il s’agissait d’une proposition d’emploi à Rabat. «Quand j’ai ouvert l’enveloppe, je lui ai dit qu’il ne s’agissait pas d’un travail à Rabat mais aux Etats-Unis», se rappelle Abdelghani.

En plus de son activité en téléboutique, Abdelghani travaillait avec une organisation américaine au Maroc de guide pour les touristes venus des Etats-Unis à Rabat, ce qui l’a aidé à être plutôt initié à la culture américaine. En février 2008, il a immigré aux Etats-Unis en arrivant à Oxford (Connecticut). Il se souvient avoir résidé chez un citoyen américain qu’il avait rencontré au Maroc.

«Il était de confession et quand je suis arrivé, j’ai trouvé qu’il m’avait mis un tapis dans ma chambre et un exemplaire du Saint Coran, car il savait que j’étais musulman. Je suis resté chez lui pendant environ un mois.» Abdelghani Waamrou

Abdelghani raconte que le climat de cet Etat était rude. La neige recouvrait la ville et il ne pouvait s’y habituer. Il discute alors avec son hôte l’idée de changer de ville. «Il m’a dit que il connaissait une femme à New York qui peut me recevoir chez elle».

Une nouvelle vie à New York

Le jeune homme se rend alors à New York, où il a été chaleureusement accueilli par la femme qui lui a remis les clés du rez-de-chaussée de sa maison. «Dans cette grande ville, j’ai senti un choc culturel. Il m’a fallu du temps pour prendre conscience de beaucoup de choses», se souvient Abdelghani.

Ce dernier commence à chercher du travail. «J’ai trouvé un emploi dans un restaurant appartenant à un Jordanie et j’y ai fait connaissance avec un employé marocain, qui m’a aidé à m’intégrer avec le reste des collègues. J’ai travaillé 12 heures par un jour», se rappelle-t-il encore.

«Le premier salaire que j’ai touché était de 350 $ pour la première semaine. J’étais content et à mon retour à la maison, j’en ai fait part à la femme chez qui je vivais mais elle était consternée, me disant que le propriétaire du restaurant m’avait versé une somme modique.» Abdelghani Waamrou

Parallèlement à son travail, Abdelghani étudiait via Internet. Il a choisi une filière de d’interprétariat médicale et en 2013, il a obtenu son diplôme de la Western Kentucky University. Après quoi, il a commencé à combiner le travail dans le restaurant et celui dans le domaine de la traduction, où il interprétait de l’arabe et l’amazigh vers l’anglais.

Dans son travail, Abdelghani gérait aussi certaines situations, qui relevaient justement du choc des cultures. Il se souvient de l’une de ces situations. «A une occasion, un médecin m’a dit qu’un patient était à l’hôpital en qu’il faisait des mouvements étranges. Tantôt debout, tantôt assis, il parlait tout seul. Le médecin avait l’intention d’exiger que le patient soit présenté à un psychiatre. En essayant de comprendre de quoi il s’agissait, j’ai découvert et lui ai expliqué qu’il ne faisait qu’accomplir ses rites musulmans.»

D’immigré aux Etats-Unis à agent de police

En 2014, Abdelghani a décidé de changer de ville à nouveau et il s’est allé à Houston, au Texas. Il a commencé à travailler pour une entreprise d’habillement. Il a pensé à postuler pour un emploi dans la police de la ville.

«Ils cherchaient de nouvelles recrues qui parlaient des langues étrangères et mon dossier de candidature a été accepté. Après le premier entretien et un examen écrit, j’ai passé trois mois entre les examens médicaux et psychiatriques avant mon admission», se rappelle-t-il.

Le Marocain est entré à l’Académie de police en octobre 2015. Il a passé six mois de formation intensive, puis six mois de stage sur le terrain. Après cela, il a officiellement rejoint la police de la ville, pour s’occuper de la lutte contre divers crimes, tels que le vol et la drogue.