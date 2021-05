Palestine : El Othmani félicite le chef du Hamas pour sa «victoire» contre Israël

Saad-Eddine El Othmani a félicité Ismail Haniyeh de la «victoire» du Hamas dans sa dernière guerre contre Israël. «Je suis ravi, en mon nom propre et au nom de tous les membres du Parti de la justice et du développement et de ses sympathisants, de vous présenter, à travers vous, à tout le peuple palestinien frère les plus chaleureuses félicitations», a écrit El Othmani dans une lettre dressée au président du bureau politique du mouvement islamiste qui se trouve depuis l’agression israélienne au Qatar.

De son côté le député Mohamed Hamdaoui, le président du comité de soutien à la Palestine au sein du PJD, a téléphoné pour les mêmes motifs à Khaled Mechaal et Moussa Abou Marzouk, respectivement chef du Hamas à l’étranger et vice-président du bureau politique de l’orgaisation.

La question palestinienne a accaparé les travaux de la réunion interne du parti de la Lampe, qui se tient ce samedi 22 mai. En revanche, l’exode de milliers de Marocains à Ceuta n’a pas eu droit de cité.