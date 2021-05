Maroc : Safi célèbre le cinquantenaire de l’expédition scientifique de Thor Heyerdahl

Le 50e anniversaire du périple maritime de l’explorateur norvégien Thor Heyerdahl, RA II, a été célébré, en grande pompe, vendredi à la Cité des Arts et de la culture de Safi. Initiée par l’ambassade de la Norvège, les associations Mémoire de Safi et la Fondation de Safi, le Groupe OCP et le Groupe Barid-Al Maghrib, ce rendez-vous a été l'occasion pour les habitants de Safi de réitérer leur fierté de voir leur ville choisie par l'explorateur norvégien comme point de départ pour cette odyssée des temps modernes.

Le 17 mai 1970, date d’embarquement de Thor Heyerdahl et de ses compagnons dans le port de Safi, est un jour important pour Safi et pour le Maroc, mais aussi pour la Norvège, a affirmé à cette occasion, Merethe Nergaard. Cette expédition avait un objectif scientifique : démontrer la possibilité que les peuples des deux cotés de l’Atlantique aient eu des contacts maritimes, 1 000 ans avant la traversée de Christophe Colomb, avec les sociétés amérindiennes, auxquelles ils auraient transmis leurs techniques.

Thor Heyerdahl, un précurseur en 1970, voulait aussi, en procédant aux premiers prélèvements d’eau de mer, montrer les dangers de la pollution des océans et la nécessité de préserver leur propreté et leur intégrité, a-t-elle insisté. Cette expédition a également montré «qu’un équipage composé de huit hommes issus de huit pays différents, de toutes croyances, pouvaient mener un tel projet dans la fraternité, et le partage des risques et des labeurs».

Barid Al-Maghrib a en outre dévoilé le timbre postal émis en commémoration de cette expédition scientifique. Un exemplaire sera remis au Musée Kon-Tiki (Norvège) où sont conservées les embarcations des expéditions de Thor Heyerdahl.

Cette cérémonie a été aussi ponctuée d'un vibrant hommage rendu à Haj Madani Ait Ouhanni, qui a pris part à l’expédition scientifique de Thor Heyerdahl. Aujourd’hui à 81 ans, il se dit heureux et chanceux d’être le dernier encore en vie parmi les huit hommes ayant pris part à cette odyssée scientifique. Agé alors de 30 ans, il se souvient des moindres détails de cette aventure : «Le périple avait atteint ses objectifs et nous sommes parvenus aux Iles Barbade (Caraïbes) le 12 juillet, soit après 57 jours de navigation maritime, et 6.400 km parcourus.»