«L’UE a accordé au Maroc 1,5 milliard euros grâce à l’Espagne», déclare Borrell

L’Union européenne ne prévoit pas de suspendre les fonds destinés au Maroc pour faire face à l’immigration irrégulière, a indiqué ce vendredi 21 mai la porte-parole des relations internationales de la Commission européenne. Elle a précisé que cette question n’a pas été abordée par Josep Borrell, Haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, avec les autorités marocaines.

Ce jeudi, l’Espagnol a révélé sur Twitter avoir discuté de l’exode de milliers de Marocains à Ceuta ave le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita. «Notre but est de dresser ensemble les défis auxquels nous faisons face, de trouver une solution pour surmonter les tensions actuelles et préserver le partenariat solide UE - Maroc que nous avons construit au cours des années», a-t-il souligné. Le 18 mai, Borrell a estimé que «Ceuta est une frontière européenne. L’UE fera le nécessaire pour appuyer l’Espagne dans ces moments difficiles».

Ce vendredi, le diplomate est allé plus loin dans son alignement sue les positions de son pays. Dans une interview accordée à une TV publique ibérique, il a indiqué que «c’est grâce en grande partie à une médiation de l’Espagne que le Maroc a reçu durant les six dernières années 15 000 millions euros de l’Union européenne» destinés au financement de programmes de coopération. Et de réitérer «la frontière de l’Espagne avec le Maroc à Ceuta est celle de l’UE et concerne tous les pays» du bloc.