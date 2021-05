Strasbourg : Des activités culturelles en hommage aux goumiers marocains

Les goumiers marocains engagés aux côtés de l’armée française pendant les deux Grandes Guerres sont mis à l’honneur à l’occasion d’une série d’activités culturelles organisées à l’initiative du consulat général du Maroc à Strasbourg. Dans une déclaration vendredi à la MAP, le consul général, Driss El Kaissi, a souligné l’importance de cet événement dans le mesure où il a permis de jeter la lumière sur une étape importante de l’histoire partagée entre le Maroc et la France.

A travers une conférence, une projection un film-documentaire et une exposition de photographies et de sculptures, la représentation diplomatique marocaine dans la ville alsacienne a tenu à rendre un hommage à ces combattants, qui de par leur courage et à coups de sacrifices, ont contribué à défaire la France du nazisme et libérer l’Europe de son emprise.

Cette journée d’hommage à la forte charge historique a débuté par la projection du film documentaire «Les goums marocains 1908-1956 : Notre Histoire à Tous», réalisé par Jamal Said et Julie Tailler. D’une durée de 26 minutes, il braque les projecteurs sur les goums engagés dans les Vosges, en Alsace et en Italie, en se basant sur des témoignages émouvants et vivants de goumiers français ayant vécu et combattu avec leurs «frères d’armes» marocains pendant la Deuxième Guerre Mondiale.

Les activités se sont poursuivies par une conférence animée par Hubert Massiet du Biest, petit-neveu du général de division Jacques Massiet du Biest, grand officier de la Légion d’honneur, grand officier du Ouissam alaouite et commandant du troisième Groupement des tabors marocain (GTM) pendant 30 ans au Maroc. Il a rappelé avec pédagogie ce que furent les goumiers, pour la grande fierté des nouvelles générations de Français et de Marocains, dont les nombreux succès se sont construits grâce à une réelle complémentarité, une confiance réciproque et un grand respect mutuel.

Par la suite, il a été procédé au vernissage de l’exposition de photographies «Portrait de goumiers au Val d’Ajol» d’Hubert Massiet Biest, et de «Sculptures Goumiers» réalisées par Frantz, sculpteur issu d’une famille-artiste de Lunéville. L’exposition, qui se poursuivra jusqu’au 10 septembre au siège du consulat général du Maroc à Strasbourg, dispose également de portraits inédits de goumiers, pris en 1944 au Val d’Ajol par le photographe et résistant Léo Durupt.