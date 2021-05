L’accident de circulation du secrétaire général du PAM prend une tournure politicienne

Le secrétaire général du PAM, Abdellatif Ouahbi, a été victime d’un accident de la circulation dans une artère de Rabat. Un incident qui, visiblement, a pris une tournure politicienne inattendue, contraignant le chef du Tracteur à briser son silence et donner sa version des faits.

C’est un accident «sans gravité» entre la voiture de Ouahbi et d’une autre conduite par une dame. Il s’est réglé «d’une manière amicale», affirme-t-il dans des déclarations à Al Yaoum 24. Le secrétaire général a démenti les photos ayant circulé sur les réseaux sociaux, montrant la présence de cannetes de bières dans les voitures.

«Ce sont des fake news», a-t-il précisé, accusant au passage des «associations d’élus d’un certain parti d’utiliser des moyens vils pour [le] discréditer». Et d’indiquer que «la diffusion de ces images s’inscrivent dans une campagne politique orchestrée contre [lui] à l’approche des élections». Depuis des semaines le torchon brûle entre Ouahbi et le RNI d’Aziz Akhannouch.

Le parti de Ouahbi a officiellement démenti les informations circulant autour de l’accident. Sur son site, la formation a affirmé ce vendredi qu’aucun blessé n’a été déploré. Il s’agit d’un «simple accident de la circulation qui n’a rien à voir avec les fausses informations et les images d’autres accidents de la route qui ont été diffusées à ce sujet», a indiqué le PAM dans sa mise au point.

La même source a indiqué que «les images montrant la présence des éléments de la force publique et de la protection civile ainsi que des ambulances sont celles d’autres accidents qui n’ont rien à voir avec celui de M. Ouahbi». L’accident impliquant ce dernier «était des plus ordinaires et s’est terminé par un PV à l’amiable effectué par le constateur de la compagnie d’assurance, comme c’est le cas dans tous les accidents à caractère mineur», a précisé la même source.

Photos de la voiture en réparation et celle de l’accident sans lien à l’appui, le parti a par ailleurs dénoncé une «campagne acharnée et systématique lancée par un groupe de personnes odieuses dans le but de régler des comptes politiques étroits».