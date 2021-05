Ceuta : Un deuxième mort parmi les ressortissants ayant traversé vers l’enclave

Le corps d’un adolescent a été rejeté par la mer, jeudi sur les côtes de Ceuta, qui a vécu l’arrivée massive de plus de 8 000 personnes depuis le début de cette semaine. Il s’agit du deuxième décès parmi les jeunes arrivés en mer, après celui annoncé il y a quelques jours puis identifié comme étant celui de Saber Azzouz, 19 ans.

Peu d’informations officielles ont évoqué ce deuxième décès, relayé par les envoyés d’agences de presse internationales, notamment Associated Press.

The body of a young male was recovered on #Ceuta’s Tarajal beach near the border with Morocco a few moments ago. pic.twitter.com/liqOp7x70X