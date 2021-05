Algérie : Exercice avec munitions réelles de l’armée près de la frontière marocaine

L’armée algérienne a effectué, hier et en présence de son chef le général Said Chengriha, un exercice militaire à Oran, en face des frontières marocaines, indique le ministère de la Défense dans un communiqué.

L’opération, marquée par l’usage de munitions réelles, s’inscrit dans le cadre de la clôture du programme de préparation au combat au titre de l’année 2020/2021, intitulé : «RAAD–2021», ajoute la même source. Des avions, des hélicoptères, des chars et des unités de parachutistes ont pris part à l’opération sous le regard de Chengriha.

Cette démonstration de force non loin des frontières marocaines, intervient seulement quelques mois après celle de janvier dernier. En effet le lundi 18 janvier, Chengriha a présidé au Sud de Tindouf dans la troisième région militaire, un exercice tactique avec munitions réelles, intitulé «Al-Hazm 2021» (Résolution 2021).

Ces manœuvres sont des occasions propices pour le chef des armées algériennes d’adresser des messages politiques à l'intérieur comme à l'extérieur. «Nous avons veillé à accorder une importance primordiale à la sécurisation de toutes nos frontières nationales, notamment au regard des conditions délétères qui caractérisent notre région», affirmait Chengriha en janvier en référence à l’opération des Forces armées royales à El Guerguerate le 13 novembre 2020.

Hier, le général a choisi de mettre en garde contre «toute menace ou tentative de porter atteinte à l’intégrité territoriale et à l’unité nationale». Un message sur un ton martial qui intervient après la décision prise le mardi 18 mai du Haut conseil de sécurité de classer le Mouvement d’autonomie de la Kabylie (MAK) et le Mouvement Rachad (islamiste) comme organisations terroristes. Le MAK est accusé par le pouvoir algérien d'être proche du royaume et servir ses intérêts.