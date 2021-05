Ceuta : 6 500 Marocains rapatriés, la question des mineurs en suspens

La première vice-présidente du gouvernement espagnol, Carmen Calvo, a confirmé hier que l’exécutif s’employait à renvoyer à leurs familles les mineurs non accompagnés qui sont entrés à Ceuta, ces derniers jours. Leur nombre est évalué à environ 2 000.

Il faudra «prendre soin d’eux pour qu’ils rentrent bientôt au sein de leurs familles marocaines qui les attendent», a-t-elle indiqué, selon l’agence de presse espagnole EFE.

Le ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a annoncé que la plupart des parents de mineurs entrés dans la ville ont soumis une demande de retour de leurs enfants, selon EFE. Le processus d’expulsion des personnes recherchées par leurs proches se déroule en collaboration avec le gouvernement marocain et des autorités espagnoles. Il a révélé ce vendredi que 6 500 personnes sur les 10 000 entrées à Ceuta ces derniers jours ont déjà été renvoyées au Maroc.

Comparé à ces derniers jours, la situation est devenue «normale», tandis que les relations avec le Maroc restent «étroites» et «fraternelles», bien qu’elles traversent un «moment de désaccord», a rassuré le ministre. Ce dernier a par ailleurs a exprimé sa conviction que les choses redeviendront à la normale dans les plus brefs délais, à travers «un travail calme et sérieux».

Le processus de retour a commencé mercredi, confirmé par des déclarations de la première vice-présidente de l’exécutif espagnol, Carmen Calvo. Les autorités marocaines ont également mis des bus gratuits à la disposition des personnes à reconduire, notamment celles venues de loin : Tanger, Tétouan, Fès ou Casablanca.