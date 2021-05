Le tribunal espagnol rejette la demande d’arrestation de Brahim Ghali

Deux ordonnances des juges rejettent les mesures demandées par l’Association sahraouie des droits humains (ASADEH) et Fadel Breika à l’égard de Brahim Ghali, contre qui les plaignants ont demandé des mesures de détention afin d’empêcher sa sortie du territoire espagnol. Des sources judiciaires citées par l’agence de presse EFE indiquent que le juge du Tribunal national, Santiago Pedraz, a refusé l’emprisonnement immédiat du chef du Front Polisario, indiquant que cette mesure peut être demandée lorsqu’il comparaîtra le 1er juin. La présence de Brahim Ghali en Espagne pour son hospitalisation sous une fausse identité a créé la consternation à Rabat, créant une vive tension entre les deux pays.

Le mois prochain, le chef du mouvement séparatiste devra être présent à son audience, dans le cadre d’un procès pour enlèvement, torture, séquestration et crimes de guerre. L’ASADEH a demandé au juge d’ordonner une détention immédiate, une requête souvent approuvée lorsque le juge estime qu’il existe un risque de fuite de la personne incriminée, ou une disparition des preuves. La magistrat a répondu que «ce qui a été convenu le 18 mai dans l’ordonnance est la réouverture de la procédure que le tribunal central d’instruction n° 5 a ouvert en 2008, à la suite de la plainte déposée par ASADEH». Quant à la demande du ressortissant espagnol d’origine sahraouie Fadil Breika, Pedraz l’a rejetée, estimant qu’il n’existe pas de préjudice dans ce rejet.

Dans le contexte de cette procédure qui pourrait donner lieu à des poursuites, l'accueil en catimini de Brahim Ghali par l'Espagne ne passe toujours pas au Maroc. Après l'exode de plus de 10 000 personnes à Ceuta depuis le Maroc cette semaine, l’ambassade du Maroc à Madrid a estimé qu’«il y a des actes qui ont des conséquences et qu’il faut assumer», faisant à la fois allusion à l’accueil du chef du Polisario et à la crise frontalière entre les deux pays.