Les Belgo-marocains Adil El Arbi et Bilall Fallah aux commandes du nouveau film «Batgirl» de DC

Les Belgo-marocains Adil El Arbi et Bilall Fallah, duo de réalisateurs derrière le film «Bad Boys for Life» sorti l’année dernière, ont conclu un accord pour diriger le nouveau long métrage de l'univers cinématographique DC de Warner Bros. Ce dernier est centré sur Barbra Gordon, aka «Batgirl», selon Hollywood Reporter, qui précise que le scénario de ce film, prévu pour HBO Max, est écrit par Christina Hodson. Le projet avait auparavant Joss Whedon comme scénariste et réalisateur, précise-t-on.

«Avec Batgirl, nous espérons emmener le public dans une balade amusante et voir une autre facette de Gotham», a déclaré Kristin Burr, producteur du nouveau film. «Adil et Bilall ont une énergie excitante, joyeuse et contagieuse. Ils sont les cinéastes parfaits pour ce "Batproject"», a-t-il ajouté.

Hollywood Reporter rappelle qu’El Arbi et Fallah sont nés au Maroc et ont étudié le cinéma en Belgique. Ils ont fait leurs armes avec le thriller européen et la réalisation d'épisodes du drame policier FX Snowfall. Ils se sont faits connaître davantage lorsqu’ils ont réalisé le troisième film Bad Boys, qui a recueilli les meilleures critiques et est devenu le film américain le plus rentable de l'année 2020.

Depuis, le duo belgo-marocain sont passés à l’univers Marvel, en réalisant le premier et le dernier épisode de la série Ms. Marvel de Disney+. Adil El Arbi et Bilall Fallah sont actuellement en phase de production pour le film «Rebel», un drame familial animé par la chanson, le rap et la danse, conclut la même source.