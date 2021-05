Une centaine de Marocains tentent de franchir la barrière séparant Melilla et le Maroc

Alors que Ceuta renoue petit à petit avec le calme, même si une soixantaine de Marocains ont réussi, ce jeudi, à franchir la frontière la séparant du Maroc, l’autre enclave espagnole, Melilla a subi à l'aube une nouvelle tentative menée par une centaine de ressortissants marocains. Selon la délégation gouvernementale à Melilla, citée par Levante El Mercantil Valenciano, cette tentative de migration irrégulière a eu lieu vers 1h15, lorsque les forces de sécurité ont aperçu une centaine de personnes s'approchant de Melilla à travers la zone située entre le Río de Oro et Mariguari.

Face à cette situation, le protocole anti-intrusion a été activé, avec la participation d'agents de la police nationale et la collaboration de la police locale. Les actions des forces et organes de sécurité de l'Etat et «la collaboration active» des forces de sécurité marocaines ont permis d'interrompre la tentative d'entrée, selon la délégation gouvernementale, précise la délégation.

Le média espagnol rappelle qu’il s’agit de la troisième nuit consécutive où des migrants tentent de franchir la frontière séparant le Maroc à Melilla. La première tentative, menée par un groupe de 300 migrants à la zone sud de la frontière, s'est produite aux premières heures de mardi, à 4h45. 80 d’entre eux ont réussi à accéder à la ville. Quant à la deuxième, elle s’est déroulée mardi à 23h40, dans la même zone, sans qu’aucun des 40 migrants ne parviennent à franchir la frontière.

La même source rappelle que le périmètre frontalier de Melilla a été renforcé depuis mercredi par 20 agents de la Garde civile affectés par le ministère de l'Intérieur après l'entrée massive qui a eu lieu à Ceuta ces derniers jours.