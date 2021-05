Les recommandations du CESE pour renforcer et élargir la classe moyenne au Maroc

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a publié, cette semaine, une étude intitulée «Renforcer et élargir la classe moyenne au Maroc : enjeux et moyens pour créer une classe moyenne qualifiée, prospère et qui prend l'initiative». Dans ce rapport, le CESE estime que la définition de la classe moyenne «ne doit pas être uniquement une définition statistique, mais plutôt s'appuyer sur d'autres éléments». L’étude estime qu’il faut «déterminer quelles couches sociales ont, compte tenu de leur niveau et mode de vie, de leur degré de formation et de la nature de leurs aspirations, les composantes nécessaires pour jouer un rôle central dans la réalisation de la stabilité sociale et politique et être le moteur du développement économique, social et culturel du pays».

Ainsi, huit grandes voies de changement ont été identifiées pour élargir la classe moyenne au Maroc et renforcer sa résilience aux fluctuations et aux éventuels chocs extérieurs qui peuvent conduire à sa détérioration sociale. Il s’agit d’adopter des politiques budgétaires et fiscales qui redistribuent les revenus et réduisent les inégalités, d’éliminer la pauvreté et soutenir les groupes vulnérables, d’assurer une autonomisation économique des femmes, d’améliorer la qualité des services sociaux et de renforcer les capacités du capital humain, entre autres.

Le CESE a formulé un ensemble de recommandations à dimension procédurale visant à mieux définir la portée et les caractéristiques de la classe moyenne. Ainsi, il recommande d’«enrichir et moderniser le système statistique national, en améliorant le suivi des salaires dans le secteur privé et les revenus non salariaux et en développant des indicateurs sur le pouvoir d'achat, les conditions de vie et les propriétés des différentes couches sociales dans toutes les régions du Maroc et dans différentes zones de résidence».

Le CESE propose aussi de «renforcer le pouvoir d'achat de la classe moyenne, en promulguant une taxe familiale plus appropriée», de «mettre en place le système de traitement sur la base d'une carte sanitaire complète et fiable (au niveau national et régional), qui intègre les secteurs public et privé» et de «développer les centres ruraux émergents pour devenir un levier de renforcement de l'attractivité et l'aménagement des espaces territoriaux, garantissant ainsi les conditions nécessaires à l'émergence d'une classe moyenne rurale».