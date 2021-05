Ceuta : La France plaide pour une continuité du dialogue entre le Maroc et l’Espagne

Le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères a réagi, mardi, à la crise de Ceuta, après l’entrée de plus de 8 000 personnes depuis le Maroc. Lors de son point de presse au Quai d’Orsay, la diplomatie française a indiqué suivre avec attention les évènements, «qui rappellent l’importance et l’actualité de la question migratoire». «Nous avons confiance dans l’action du gouvernement espagnol, qui bénéficie du soutien de l’ensemble de l’Union européenne, pour permettre un retour rapide à la normalité à Ceuta», a indiqué le département.

Elle a ajouté que «le Maroc est un partenaire crucial de l’Union européenne, notamment face aux défis migratoires». «La France souhaite que cette coopération migratoire, qui a permis d’endiguer les flux irréguliers en Méditerranée occidentale et de prévenir les drames humains souvent associés, se poursuive», a encore souligné la diplomatie. Elle rappelle également que «l’Union européenne et les Etats membres ont mobilisé des fonds importants (343 millions d’euros depuis la fin 2018) pour soutenir les efforts du Maroc en matière migratoire» et que «le partenariat entre le Maroc et l’Espagne est étroit et solide». «Nous ne doutons pas que les deux pays poursuivront leur dialogue à ce sujet», a affirmé le ministère, appelant ainsi à l’apaisement et à la reprise d’un dialogue serein entre les deux pays voisins.

Les partenaires européens se succèdent pour venir à la rescousse de Madrid, après le début de l’important flux migratoire depuis quelques jours. A la veille de la déclaration de Paris, le haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell a défendu les «bonnes relations» entre l’UE et le Maroc. Il a appelé à préserver ces rapports, notamment dans le cadre de la gestion des migrations «dans un esprit de coopération et de dialogue».