L'UMP d'Oujda plaide pour un musée afin de préserver le patrimoine de l'Oriental

L’Université Mohammed premier (UMP) d’Oujda organise une exposition qui met en avant les principales découvertes paléontologiques et archéologiques dans la région de l’Oriental durant la période 2014-2020. Cette exposition, montée dans le hall de la présidence de cette université, est organisée à l’occasion de la Journée internationale des musées, en collaboration avec la Direction régionale de la Culture, expliquent les promoteurs de cette initiative. Ceux-ci soulignent l’importance de la création d’un musée aux normes internationales pour la préservation et la mise en valeur de ce patrimoine géologique et préhistorique exceptionnel et la richesse inestimable dont jouit cette région du Royaume.

Les collections d'objets divers dévoilées au grand public dans le cadre de cette exposition, inaugurée mardi et qui se poursuivra pendant une semaine, sont le fruit d’importants efforts de recherches et de fouilles effectuées par des chercheurs de la faculté des sciences relevant de l’UMP, de l’Institut Català de paleoecolgia Humana i Evolciô Social (IPHES, Espagne) et du ministère de la Culture.

Appréciées par les visiteurs de l’exposition et offrant un véritable voyage à travers les âges, ces découvertes archéologiques et paléontologiques réalisées à Tafoughalt dans la province de Berkane, et dans les environs de Jerada (Tgafayt) et Figuig (Tendrara), livrent une sorte de synthèse de l’histoire multimillénaire de la région de l’Oriental et de ses différentes civilisations.

Pour les organisateurs, cette initiative a une double vocation, à savoir la mise en valeur du patrimoine paléontologique et archéologique découvert dans l’Oriental, et l’émergence de la portée universelle de cette région dans le domaine des sciences naturelles et culturelles.

Le président de l’UMP, Yassine Zarhloule a noté, dans une déclaration à la MAP, que l’éventail d’objets et d’outils de pierre taillée exposés et qui remontent à 80 000 ou 120 000 ans, voire même des millions d’années, reflètent l’importance des découvertes paléontologiques et archéologiques dans cette région, qu’il convient de conserver et de mettre en valeur.