Palestine : Le CFCM appelle à «organiser des collectes de fonds au profit des ONG humanitaires»

Le Conseil français du culte musulman (CFCM) a condamné, mercredi, «avec la plus grande vigueur les crimes de guerre perpétrés notamment contre les populations civiles» en Palestine. Dans un communiqué, le conseil dénonce le bilan macabre des affrontements dans le Proche orient qui ne cesse de s’alourdir, avec au moins 219 palestiniens, dont 63 enfants, tués à la suite de raids israéliens dans la bande de Gaza et 11 israéliens dont un enfant tués par des roquettes provenant de Gaza.

«Toutes ces victimes sont dans leur immense majorité des civils. Ces affrontements ont fait également des centaines de blessés graves et des habitations et des infrastructures détruites», poursuit le communiqué, qui décrit une «situation tragique sur tous les plans» et qui «vient nous rappeler une fois de plus les souffrances qu’endurent les populations palestiniennes depuis des décennies».

Dans ce sens, le CFCM «appelle toutes les forces éprises de paix et justice à tout mettre en œuvre afin d’obtenir un cessez-le feu immédiat et à construire une paix juste et durable dans cette région du monde». «La communauté internationale doit aider les parties à trouver une solution urgente mettant fin à l’occupation et à ses humiliations pour permettre à chacun de vivre dans la paix et la dignité.»

Le conseil appelle ainsi les musulmans de France et notamment les imams et responsables de mosquées à «consacrer le prêche du vendredi prochain à faire connaître la place de la mosquée Al Aqsa, troisième haut lieu saint de l’islam et à la ville d’Al Qods (Jérusalem), dans la religion musulmane». Le CFCM appelle aussi à «organiser des collectes de fonds au profit des ONG humanitaires qui interviennent dans les territoires palestiniens» et «lancer une large compagne de parrainage entre mosquées de France et mosquées palestiniennes en vue de leur apporter assistance».

L’instance du culte musulman en France appelle aussi à «lancer, en partenariat avec les ONG humanitaires, une large campagne de parrainage entre les familles de France et les familles palestiniennes pour apporter aide et soutien notamment aux enfants» et à «multiplier les prières et invocations pour le repos des victimes, la fin des affrontements et l’instauration de la Paix».