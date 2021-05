Malgré les dispositifs mis en place, 60 Marocains parviennent à regagner Ceuta à la nage

Un groupe de 200 personnes, majoritairement marocaines, ont tenté mercredi soir d'accéder à Ceuta en contournant le brise-lames de Tarajal, soit en sautant à l'eau, soit à pied. Finalement, 60 d’entre eux ont réussi à accéder à la ville, rapporte la presse locale. Celle-ci affirme que beaucoup d'entre eux étaient encore dans l'eau, et tentaient toujours d'atteindre la côte de Ceuta.

Cette fois, les entrées n'ont pas été aussi nombreuses que celles qui ont été enregistrées lundi et mardi. Des agents de la Guardi Civile espagnole et des autorités marocains ont agi, empêchant ainsi cette tentative. Le dispositif sécuritaire mis en place par les autorités de la ville a été ainsi activé, souligne-t-on, en précisant que des mineurs et des enfants faisaient partie dudit groupe.

Les autorités de Ceuta ont également mis en place un numéro de téléphone pour les familles marocaines à la recherche de leurs enfants qui sont entrés irrégulièrement dans la ville, beaucoup d'entre eux sans en informer directement leurs parents. El Faro de Ceuta rapporte ainsi que le service de protection de l'enfance de la ville autonome gère la tâche difficile de regrouper les mineurs non accompagnés arrivés en masse à Ceuta ces trois jours avec leurs familles.

«Le débat est ouvert sur ce qu'il faut faire d'eux, les infrastructures de la ville ne pouvant pas les abriter tous ou résister à la pression migratoire». Le média indique que jusqu’au mardi soir, 1 500 mineur sont réussis à regagner la ville depuis le Maroc.