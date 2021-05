Crise migratoire à Ceuta : Les Etats-Unis invitent le Maroc et l’Espagne à «travailler ensemble»

La crise entre le Maroc et l’Espagne s’est invitée au point de presse de la porte-parole du Département d’Etat, ce mercredi 19 mai. «D’une manière générale, les États-Unis continuent de promouvoir des formes de migrations humaines, ordonnées et équitables par le biais de politiques bilatérales et multilatérales ainsi que de programmes ciblés de renforcement des capacités. Aussi, nous soutenons à la fois l'Espagne et le Maroc pour travailler ensemble à une solution», a déclaré Jalina Porter.

Une position équilibrée et un appel de la part de Washington à Rabat et Madrid pour emprunter la voie du dialogue pour régler leurs problèmes. La position des Etats-Unis contraste avec celle de certains responsables de la Commission européenne. Le vice-président de la CE, Margaritis Schinas, a affirmé ce mercredi que «l’Europe ne se laissera intimider par personne (…) Ceuta, c’est l’Europe, cette frontière est une frontière européenne et ce qui se passe là-bas n’est pas le problème de Madrid, c’est le problème de tous».