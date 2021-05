Un kit du jeu vidéo The Sims 4 inspiré par les riads au Maroc

Le nouveau jeu vidéo The Sims 4, développé par le studio Redwood Shores de la société américaine Maxis et édité par Electronic Arts, s'est inspiré des riads marocains. Selon Xbox Hub, le kit Courtyard Oasis, sorti pour l'été 2021, permet en effet aux joueurs de créer leur propre cour, avec des couleurs et des carreaux inspirés du style traditionnel marocain.

Disponible à l'achat et à ajouter à l’expérience de base de The Sims 4, ce kit Courtyard Oasis est la dernière option pour les joueurs qui souhaitent «approfondir leur immersion dans le monde des Sims». «Inspiré des riads du Maroc, le kit Courtyard Oasis permettra de créer sa propre cour super élégante et de rêve, pleine de vivacité, de couleurs vives et de carreaux», détaille la même source, qui décrit «des lanternes suspendues à chaque coin prêtes à être trouvées et des plantes tropicales présentes».

Toutefois, avant d’acheter et de télécharger ce kit, les utilisateurs doivent disposer du jeu de base The Sims 4, disponible sur Xbox One, Xbox Series X | S, PS4, PS5 et ordinateur.