La 1ère édition du Polaris Challenge Morocco 2021 prévue en octobre à M’hamid El Ghizlane

Le distributeur Polaris au Maroc, YMF Extreme Motors a annoncé, ce mercredi, l’organisation cette année du Polaris Challenge Morocco 2021, en collaboration avec Carta Rallye, un organisateur de rallyes bien connu au Maroc. Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, YMF Extreme Motors précise que cette première édition du Polaris Challenge Morocco 2021 aura lieu du 16 au 23 octobre, aux portes du désert du Sahara à M’hamid El Ghizlane.

«Les itinéraires ont été spécialement pensés pour les véhicules SSV, offrant aux propriétaires de Polaris l'occasion exclusive d'exercer leur passion pour l'aventure tout-terrain et l'adrénaline pendant cinq jours de conduite intense», note le communiqué. «Invitant les coureurs de toute l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique à profiter des chemins et des dunes que le Maroc a à offrir, le Polaris Challenge Morocco combinera stratégie, capacité de conduite tout-terrain et plaisir avec son concept unique de navigation GPS», ajoute la même source.

Ainsi, chaque journée comprendra un nouvel itinéraire couvrant 150 à 200 kilomètres, l'enjeu étant d'atteindre chaque jour la fin du parcours en un nombre d'heures donné, tout en essayant de trouver l'itinéraire le plus direct pour minimiser la distance parcourue. Les participants devront alterner entre les itinéraires tout-terrain pour trouver le bon équilibre entre vitesse et distance.

L'événement sera ouvert à tous les propriétaires de Polaris en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, et l'inscription comprendra l'hébergement, les repas, l'assurance responsabilité civile, les équipes de sécurité et médicales, les dispositifs de suivi et les services gratuits fournis par Polaris Maroc (pièces non incluses, précise encore le communiqué.

Les inscriptions pour l'événement sont désormais ouvertes et se termineront le 17 septembre.