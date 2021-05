Istitmar de Maroc PME : 229 projets ont bénéficié en 2020 de l'appui à l'investissement

Le ministre de l'Industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy. / DR

Près de 229 projets ont bénéficié en 2020 de l'appui à l'investissement dans le cadre du programme Istitmar, initié par l'Agence nationale pour la promotion de la PME (Maroc PME), a indiqué, mardi à Rabat, le ministre de l'Industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy. Ces projets ont permis de générer un investissement global de 2,8 milliards de dirhams (MMDH) et 25 357 emplois directs et indirects, dont 15 960 emplois directs engagés, a fait savoir le ministre qui s'exprimait lors d'une conférence de presse dédiée à la présentation du bilan de la nouvelle génération de programmes d'appui, portés par Maroc PME.

Ces projets ont ainsi enregistré une hausse de 50% par rapport à 2019 (152 projets) et de 138% par rapport à 2018 (96 projets), a précisé le ministre, qui a ajouté que pour le programme d'appui en expertise techno conseil Mowakaba, le nombre de TPME bénéficiaires a augmenté en 2020 de 98% par rapport à 2019 et de 78% en comparaison avec 2018.

Moulay Hafid Elalamy a, par ailleurs, fait observer que Maroc PME constitue un «élément clé» dans la mise en œuvre du plan de relance industrielle, notant que la nouvelle génération de programmes d'appui lancée par Maroc PME, vient en exécution des Hautes Orientations Royales. Il a insisté aussi sur la mise à jour des programmes d'accompagnement destinés aux entreprises, en particulier ceux visant la facilitation de leur accès au financement et l'accroissement de leur productivité.

Pour sa part, Brahim Arjdal, directeur général de Maroc PME, a relevé que les actions déployées à travers l'Agence pour faire face au Covid-19 ont concerné, en 2020, un total de 77 projets d'investissement en équipements portés par des TPME nationales. Ces dernières ont bénéficié du soutien financier de l'Agence ayant généré un investissement global de 544 millions de dirhams (MDH), outre la création de 4 325 emplois directs et indirects en plein crise.